Nessuna didascalia a individuare chi fosse. Nessun commento ai microfoni. Soltanto un gesto: raccogliere un pezzo di carta lasciato da chissà chi in terra e gettarlo nell'apposito cestino.

È questa la "buona azione" natalizia messa in atto dal sindaco di Lariano, Maurizio Caliciotti, "intercettato" a Milano dall'inviata di "Striscia la Notizia" Rajae Bezzaz e ripreso dalle telecamere del tg satirico di Canale 5 mentre, sollecitato dall'inviata stessa, mostra "spirito natalizio" e dimostra al contempo un alto senso civico senza farselo ripetere due volte. Prima di lui, guardando il servizio, erano state sollecitate altre persone, ma nessuno si era "degnato" di raccogliere la carta da terra: Caliciotti, invece, dimostrando le qualità umane che ogni giorno pone alla base del suo agire per la comunità larianese, non esita un secondo e, con l'aiuto della scarpa, si accinge a raccogliere il pezzo di carta per poi gettarlo nel cestino.

A riconoscerlo, chiaramente, sono stati i suoi concittadini e la notizia, manco a dirlo, ha fatto il giro del web, raccogliendo applausi in tutta Italia: il gesto, semplice ma significativo, ha infatti dato un buon esempio di vita cittadina, che tutti dovremmo compiere per dimostrare di avere a cuore le sorti dei nostri territori.