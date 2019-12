Mattia Perin e Giorgia Miatto. Belli, vincenti e finalmente sposi. A Padova, quest'oggi, il fatidico sì dopo sei anni di fidanzamento e la nascita di una bellissima bambina di nome Vittoria. Due date scolpite nella mente del nostro Mattia e di Giorgia: 19 febbraio 2018 e 28 dicembre 2019. In mezzo un po' di sofferenza, l'ennesimo intervento chirurgico, ma tanta voglia di stupire ancora, prima se stesso e poi gli altri. Il matrimonio di oggi, un qualcosa che non può essere barattato con nulla, tantomeno con l'ipotesi di tornare nella sua amata Genova.

Oggi a comandare saranno loro: Mattia, Giorgia e la piccola Vittoria. Nel giorno più bello, quello più atteso, lontano dal glamour e condito dalla voglia di stare insieme a quelle persone che, questa coppia, l'hanno tenuta a battesimo. Genitori, fratelli, amici. Come i testimoni dello sposo, Daniele e Martina Abbracciante. Figli di quella Latina che Mattia non ha mai dimenticato, della quale è il primo tifoso.