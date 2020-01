Queste, invece, le parole dell'assessore al Turismo, Alessandro Priori: «Una stupenda discesa della Befana a chiudere questo magico Natale veliterno: grazie a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e a tutte le forze dell'ordine che hanno permesso che tutto si svolgesse in sicurezza».

«Si rinnova la magia: la Befana che porta emozione e doni, la Befana che porta la Buona Novella - ha affermato il sindaco di Velletri, Orlando Pocci -. Ringrazio i vigili del fuoco per la professionalità che mostrano e per i lavoro che svolgono a tutela della nostra comunità».

Una piazza Cairoli stracolma, alle 11 di questa mattina (6 gennaio 2020), ha accolto la discesa della Befana dal cielo. Grazie all'impegno congiunto fra il comitato "Discesa della Befana", i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile, l'evento è tornato ad animare il centro storico per la gioia di grandi e piccini, con canti e dolciumi che sono stati i protagonisti di una giornata indimenticabile.

