Sono iniziati questa mattina con i primi rilievi batimetrici, i lavori di progettazione per il ripascimento della spiaggia interessata dalle ultime mareggiate sul litorale di Latina. La progettazione è stata affidata alla società Coema Srl, con sede a San Giovanni Persiceto (BO), dopo una procedura di evidenza pubblica effettuata dal Servizio Ambiente e Protezione Civile del Comune di Latina: la società è la stessa che ha già effettuato importanti interventi di ripascimento "morbido" - con esclusiva movimentazione di sabbia e senza ricorso ad opere rigide - lungo la costa adriatica.

"I fondi utilizzati sono quelli stanziati dalla Regione Lazio, per un totale di 191.633 euro, e già disponibili al Comune di Latina attraverso la variazione di bilancio in entrata approvata dal Consiglio comunale lo scorso mese di settembre - afferma l'assessore Roberto Lessio - Verranno movimentati e accumulati con questo intervento 20mila metri cubi di sabbie prelevati direttamente nei tratti di mare antistanti i punti di deposito e stesura finale, che avverrà nell'imminenza dell'avvio della prossima stagione balneare. La tempistica prevista è quindi così definita: consegna del progetto entro la fine del corrente mese; trasmissione del progetto a tutti gli Enti interessati per l'ottenimento dei relativi pareri e nulla osta (a tal proposito verrà attivato l'apposito Tavolo Tecnico istituto con il Protocollo d'intesa tra gli stessi enti) entro febbraio; gara e movimentazione sabbia e accumuli entro aprile; stesura sabbia accumulata a maggio 2020".