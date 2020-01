Tariffe orarie confermate e abbonamenti rimodulati.

Sono queste le due notizie che arrivano da Artena e che riguardano il servizio di sosta a pagamento, con la Giunta comunale guidata dal sindaco Felicetto Angelini che ha approvato una delibera per regolamentare il tutto.

Per quanto riguarda la sosta lungo le strisce blu restano invariati gli orari: fatta eccezione dei giorni festivi, si pagherà dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. Ogni ora di sosta costerà 60 centesimi di euro, mentre con 30 centesimi si potrà parcheggiare per mezz'ora o altre frazioni; lasciare l'auto per tutto il giorno costerà quattro euro.

Per quanto concerne gli abbonamenti annuali ai residenti resta la divisione in settori, ma ci sono novità: per i settori A, B e C la sosta per la prima auto costerà 40 euro, mentre per la seconda ce ne vorranno 70; nel settore D, invece, il primo abbonamento sarà gratuito, mentre il secondo costerà 70 euro. Tutte uguali, poi, le tariffe per i semestrali: 40 euro per la prima auto e 80 per la seconda.

Infine, resta invariato il parcheggio con disco orario in piazza Genocchi: massimo 120 minuti dalle 9 alle 20 di tutti i giorni feriali.