Anche se sembra un déjà-vu di una nota di fine novembre, stavolta i lavori di ripristino della Strada Provinciale Marittima a Priverno dovrebbero essere veramente imminenti. Una questione di giorni. Anche perché arriveranno a ridosso e in occasione dei Mondiali di Canottaggio a Sabaudia, in programma a ridosso della prossima Pasqua e dunque imminenti. Che la Marittima II, la strada che inizia a Mezzagosto e termina sull'Appia, dopo aver attraversato Fossanova e Mazzocchio per trasformarsi in Migliara 53 e arrivare dritta alla città di Fondazione, versa in condizioni disastrose. Più volte sono stati realizzati interventi tampone per chiudere le buche ma queste puntualmente si riaprono alle prime piogge o al primo freddo, mantenendo costante l'elevato stato di rischio e di disagio per i cittadini che vi transitano. Così come a novembre è di nuovo l'Amministrazione comunale di Priverno ad annunciare: «Dopo le nostre numerose richieste e sollecitazioni, l'Astral (Agenzia Strade del Lazio), che ha preso in carico questa e altre strade dalla Provincia, nella primavera scorsa, ha mantenuto fede ai suoi impegni. A breve, infatti, in vista dei Mondiali di canottaggio Sabaudia 2020, asfalterà tutto il manto stradale della Marittima II e di altre strade come nella determina del Presidente Antonio Mallamo. In attesa di questo intervento davvero tanto atteso, si sta realizzando in questi giorni una accurata manutenzione delle banchine con il taglio di rami ed erbe infestanti».

La nota prosegue e il sindaco Anna Maria Bilancia spiega: «Ringrazio i dirigenti e i tecnici anche per aver accolto la nostra richiesta di ripulire i bordi dai numerosi rifiuti abbandonati da cittadini che purtroppo non si rendono conto di quanto male fanno all'ambiente e alla qualità di vita di tutti noi. Speriamo vivamente che tali fenomeni non si ripetano più. Tra qualche settimana inizieranno i lavori di manutenzione anche del tratto della 156 dei Monti Lepini di competenza Astral».