Il rispetto delle regole previste dal codice della strada rappresenta in molti casi un optional e a Pontinia i problemi maggiori riguardano i limiti di velocità, in particolare lungo l'Appia.

È per questo motivo, in primo luogo per ragioni di sicurezza visti i tanti incidenti che si continuano a verificare, che sono stati intensificati i controlli anche con l'ausilio degli strumenti di rilevazione elettronici. Tantissime le multe che sono state elevate nel corso del 2019, tanto che erano stati previsti incassi per 880.000 euro.

Un'elaborazione, questa, arrivata anche rispetto ai numeri registrati nei mesi precedenti. Un'idea la si può ricavare anche dagli accertamenti che fanno riferimento al periodo compreso tra il 16 settembre e l'8 novembre 2019. Ben 672 le violazioni che sono state sanzionate, le quali hanno portato a un importo accertato-esigibile di 103.000 euro circa.