Occupava abusivamente un appartamento in via Londra, ma soltanto per ospitare i gatti. La scoperta è stata fatta questa mattina, dall'Ater, dopo le segnalazioni di alcuni inquilini della palazzina, i quali affermavano di sentire un tremendo odore, ipotizzando anche alla presenza di un cadavere. Sul posto i soccorritori del 118 e i vigili del fuoco , che hanno sfondato la porta, muniti di autorespiratore proprio per il forte odore. Una volta accertata l'assenza di cadaveri, i soccorritori hanno contato ben 30 gatti all'interno di un appartamento di 45 metri quadrati, che vivevano tra i loro stessi escrementi. Al momento la porta e stata richiusa in attesa della bonifica dell'appartamento, ma resta aperta la questione dell'affidamento dei gatti. L'Ater ha contattato sia il Comune che la Asl veterinaria, quest'ultima al momento sul posto per verificare la situazione