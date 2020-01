Via al potenziamento del trasporto pubblico locale di Aprilia. Sarà operativa da lunedì 20 gennaio la Linea 1B del Tpl gestito dalla Nuova Tesei Bus, nello specifico la circolare esterna. L'introduzione della nuova linea si accompagna ad alcune modifiche apportate anche alle linee 1a, 2, 5 e 7, sulla base delle segnalazioni giunte dai cittadini e delle criticità riscontrate. "Come avevamo anticipato, queste prime settimane del nuovo anno sono utili a raccogliere segnalazioni dei cittadini e della nuova società che gestisce il servizio, per apportare modifiche migliorative ai percorsi e agli orari delle varie linee – commenta l'assessore con delega ai trasporti, Luana Caporaso – ribadiamo ai cittadini che è possibile far presente esigenze e criticità diffuse ai nostri uffici. Credo che questa operazione di ascolto dei bisogni di chi quotidianamente usufruisce del servizio ci consentirà, al termine di questo periodo, di consegnare alla città un Tpl sicuramente più efficiente ed efficace, sempre nei limiti di quanto disegnato dall'appalto". Nelle prossime settimane sono già previste nuove modifiche, che saranno comunicate prontamente sul sito web e sui canali di comunicazione dell'ente di piazza Roma.Tutte le tratte e gli orari sono consultabili sul sito web del Comune di Aprilia.