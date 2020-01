Primi impegni del 2020 per la Giunta comunale di Lariano, presieduta dal sindaco Maurizio Caliciotti.

In particolare, fra le prime delibere approvate in questo mese di gennaio c'è quella relativa al Piano triennale delle opere pubbliche, un documento propedeutico al via libera al Bilancio di previsione.

Il programma, nel triennio 2020-2022, prevede un investimento complessivo di 22.015.727,64 euro, suddivisi in 39 interventi totali.

Per quanto riguarda l'anno in corso, l'ente vorrebbe realizzare diverse opere: fra queste, spiccano nuove condotte fognarie (784mila euro), miglioramento sismico di diverse scuole e del palazzo comunale, l'avvio della costruzione della nuova isola ecologica (400mila euro totali, con completamento nel 2021), alcuni interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico in diverse zone, lavori di manutenzione sul tratto urbano dell'Ariana e altre strade (200mila euro), la riqualificazione del Polifunzionale (quasi 600mila euro) e molto altro ancora.

Negli anni successivi, fra i vari interventi programmati emergono la rigenerazione dell'impianto sportivo comunale, l'abbattimento delle barriere architettoniche sul lato sud di piazza Sant'Eurosia, il completamento della scuola "Leonardo da Vinci", la realizzazione di un nuovo parcheggio nel centro urbano, alcuni interventi sulle strade rurali.

Il tutto, compatibilmente con le risorse che verranno concesse dagli enti sovracomunali e con i fondi di Bilancio che risulteranno disponibili nel tempo.