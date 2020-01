Il Comune di San Felice Circeo è intenzionato a portare avanti l'idea di istituire il marchio De.Co. (denominazione comunale d'origine) e mercoledì, come da convocazione del presidente dell'assise Rita Petrucci, è convocata la conferenza dei capigruppo. All'ordine del giorno c'è l'individuazione dei quattro componenti per il funzionamento della commissione comunale De.Co. Come previsto dal regolamento approvato in Consiglio comunale a settembre, tale commissione sarà composta da cinque membri: il sindaco o un suo delegato e quattro componenti da scegliere fra tecnici ed esperti. Tre di loro saranno proposti dalla maggioranza, mentre l'altro verrà indicato dalla minoranza. A supporto del lavoro di questa commissione, i cui componenti non percepiranno alcuna indennità, potranno essere chiamati anche altri tecnici. Tra i prodotti per i quali era stata ipotizzata l'assegnazione del marchio, quantomeno nel Consiglio comunale di settembre, il canascione, l'anguria e la zucchina. L'idea è quella di creare una filiera che promuova i prodotti locali, contribuendo anche a valorizzare le imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale».