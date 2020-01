Si è svolto martedì 21 gennaio a Formia presso la sala Ribaud del comune il seminario tecnico formativo per le procedure di estensione delle concessioni balneari al 2033. Tantissimi i rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale presenti per confrontarsi insieme su come continuare a difendere il diritto dei concessionari a mantenere le proprie attività.

Organizzato dalla CNA balneatori della provincia di Latina il seminario ha visto la partecipazione del sindaco di Formia Paola Villa, che ha portato i saluti inaugurali, del portavoce provinciale di CNA Balneatori Gianfilippo Di Russo del direttore di Cna Latina Antonello Testa e del coordinatore nazionale della categoria Crisitiano Tomei.

Ad intervenire nel corso del seminario sono stati anche il vice sindaco di San Felice, il sindaco di Sperlonga, il vice sindaco di Gaeta ed in ogni intervento si è evidenziata la disponibilità degli enti locali a trovare soluzioni efficaci a garantire, nel rispetto delle norme, la continuità aziendale alle concessioni legittimamente già autorizzate.

La Cna ha spiegato Testa, è sul piano nazionale e territoriale schierata al fianco dei balneari e l'auspicio che il 2020 possa dare maggiore forza e certezza a un settore strategico per la nostra economia sia nazionale che provinciale. Fin dal primo momento come associazione ricorda Testa, siamo schierati al fianco delle 30.000 imprese balneari italiane e come organizzazione provinciale delle centinaia di imprese balneari del nostro territorio affinché l'estensione fino al 2033 sia al più presto applicata amministrativamente in tutti i nove comuni del nostro litorale.

Dello stesso tenore anche le dichiarazioni del portavoce provinciale di CNA balneari Gianfilippo Di Russo che parla di una riuscitissima iniziativa di confronto tecnico tra sindacato e pubblica amministrazione. Secondo Di Russo il seminario è servito a tracciare una più chiara linea di applicazione della legge nazionale che l'estensione della concessioni al 2033.