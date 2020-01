In altre parole, dopo gli impegni degli anni precedenti per altre categorie di piccole e medie imprese del territorio, quest'anno l'ente ha deciso di volgere lo sguardo verso uno dei settori trainanti della città, quello turistico e ricettivo.

La Giunta guidata dal sindaco Adriano Zuccalà (M5S) ha infatti approvato una delibera con cui si intende promuovere lo sviluppo imprenditoriale, «favorendo il sostegno a progetti imprenditoriali delle piccole e medie imprese (PMI) - si legge nell'atto licenziato nei giorni scorsi -, che potranno essere realizzati mediante la concessione di contributi a fondo perduto a favore di imprese operanti nel settore turistico ricreativo, di cui alle tipologie di utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative individuate dall'articolo 3 del Regolamento regionale del 12 agosto 2016, numero 19».

Anche quest'anno il Comune di Pomezia erogherà dei contributi per le piccole e medie imprese operative sul territorio comunale.

