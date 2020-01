A seguire ci sarà il "Concerto per la Pace", con gli studenti del "Chris Cappell College" di Anzio che saranno protagonisti del significativo evento culturale.

Di conseguenza, il sindaco conferirà l'importante premio in argento inciso dalla "Gioielleria Saltini" di Nettuno.

In particolare, a partire dalle 15, nella sala consiliare di Villa Corsini Sarsina avrà luogo l'evento durante cui verrà conferito il "Premio per la Pace" - istituito dall'amministrazione guidata dal sindaco Candido De Angelis - al giornalista Paolo Borrometi.

Proseguiranno anche oggi (26 gennaio 2020), ad Anzio, le cerimonie per il 76esimo anniversario dello Sbarco alleato sulle coste di Anzio e Nettuno.

