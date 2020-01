L'unità pronto intervento Acqualatina ha diffuso un bollettino sulla qualità dell'acqua potabile - fenomeno di torbidità nei Comuni di Formia, Gaeta, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Minturno e ACEA Ato 5 per le forniture da Spigno Saturnio e Santi Cosma e Damiano. Nel comunicato si rileva che in seguito ai «fenomeni di torbidità presso la sorgente di Mazzoccolo, a seguito delle forti piogge, si rende noto che, nella mattinata odierna (ieri ndr), sono state effettuate nuove analisi. Il fenomeno risulta esteso anche alla sorgente di Capodacqua, con il coinvolgimento di diversi Comuni e, nello specifico: Formia, Gaeta, Castelforte, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, Minturno, ACEA Ato 5 per le forniture da Spigno Saturnio e Santi Cosma e Damiano. Si informa inoltre che sono disponibili un servizio sostitutivo a mezzo autobotte presso: Formia: piazza S. Erasmo, Chiesa S. Giuseppe Lavoratore, Largo Paone lato mare e PiazzaleMercato Nuovo, Scuole di Penitro, Pza Maranola, Piazzale antistante case popolari di Castellonorato, Gaeta: Via M.te Tortona ang. monte cervino,P.zza Villa delle Sirene, P.le della ex Stazione e Corso Italia angolo via Firenze. Minturno: in Piazza Rotelli, presso il Municipio e presso chiesa San Biagio, Castelforte: Municipio, Suio Alto e Suio Forma, Spigno Saturnia: Antistante il Municipio, loc. Campo di Vivo, Santi Cosma e Damiano: presso il Municipio e banca del Garigliano. Si consiglia in ottica di cautela della salute pubblica, emissione di ordinanza di non potabilità.

I tecnici di Acqualatina sono costantemente al lavoro per monitorare la situazione».