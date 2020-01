La chiusura del tratto della Padiglione-Acciarella compreso fra via dell'Armellino e via Selciatella è finita al centro di un'istanza indirizzata dal deputato e consigliere metropolitano Marco Silvestroni al sindaco metropolitano Virginia Raggi.

In particolare, Silvestroni ha auspicato la riapertura del tratto della Provinciale chiuso da diversi mesi, non prima di una messa in sicurezza che, a sua detta, dovrebbe essere estesa a tutta la Padiglione-Acciarella e alla Cisterna-Nettuno, altra strada strategica per il territorio.

«La Strada provinciale Cisterna-Nettuno e la Provinciale Padiglione-Acciarella presentano un elevato grado di degrado del manto stradale dovuto alla mancata manutenzione e ai numerosi lavori effettuati nel tempo per il passaggio di servizi e dell'intenso traffico - ha esordito Silvestroni -. Tra l'altro, per la seconda via, con ordinanza del 19 settembre la Città metropolitana ha sospeso la circolazione sulla strada pe lo svolgimento di urgenti lavori di manutenzione». Interventi che, almeno finora, non sono stati effettuati, col risultato che la strada è divenuta una discarica abusiva a cielo aperto, oltre che teatro di fenomeni di degrado diffuso.