Tiziano Ferro devolverà l'intero compenso di Sanremo in beneficenza a ben cinque associazioni di Latina. Un bellissimo gesto, quello del cantautore di Latina - così come riportato da AskaNews -, il quale affiancherà il conduttore Amadeus in tutte le cinque serate del Festival. Le associazioni che beneficeranno di questo gesto di solidarietà sono: l'Avis di Latina, di cui Tiziano Ferro è da circa 20 anni ambasciatore; la Litl, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, con sede nel Centro Onclogico G. Porfiri del Goretti (alla Lilt Tiziano Ferro ha già donato i regali ricevuti dagli ospiti del suo matrimonio nel mese di luglio); il Centro Donna Lilith, che dal 1986 si occupa di dare accoglienza, assistenza e supporto alle donne ai minori vittime di maltrattementi; l'associazione Valentina Onlus, che su base volontaria offre assistenza ai malati oncologici; e infine l`Associazione Chance For Dogs, un`organizzazione senza fine di lucro che si prende cura dei cani randagi e abbandonati nonché della loro adozione.