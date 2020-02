Nessuna decisione definitiva sulla richiesta di ampliamento per la discarica di Borgo Montello. La conferenza dei servizi che si è svolta questa mattina si è conclusa con un rinvio in attesa di ulteriori verifiche rispetto all'inquinamento del sito. Ecoambiente, che ha presentato la richiesta di ampliamento per 38 mila metri cubi che era in discussione, ha annunciato nuovi prelievi di Arpa Lazio il prossimo 10 febbraio. Nelle scorse sedute, proprio la questione dell'inquinamento era stata al centro dell'attenzione. L'amministrazione comunale di Latina e quella provinciale, hanno ribadito la loro contrarietà alla riapertura della discarica, sottolineando i pericoli per la salute e ambientali legati a una simile eventualità. E' stato anche presentato il deliberato del Consiglio comunale di lunedì.

Ma alla fine la questione, come hanno spiegato i tecnici della Regione Lazio, è tecnica non politica. Si tratta di capire se le condizioni per un via libera all'ampliamento siano a norma di legge. Ed è qui che ruota tutta la conferenza dei servizi. Questo ennesimo rinvio è un successo per Ecoambiente, che attraverso le analisi del suolo si dice convinta di riuscire a incassare l'ok all'ampliamento della discarica.

Alla conferenza dei servizi, oltre al Sindaco di Latina Damiano Coletta e all'Assessore all'Ambiente Roberto Lessio, erano presenti i consiglieri regionali del Pd Salvatore La Penna e Enrico Forte e la consigliera regionale del M5S Gaia Pernarella. C'erano anche i comitati civici di Borgo Montello.