Tra qualche giorno ricorrerà l'anniversario della tragica scomparsa di Daniele Nardi, l'alpinista di Sezze che ha perso la vita insieme al collega Tom Ballard nel tentativo di scalare lo Sperone Mummery del Nanga Parbat.

E per ricordarlo le iniziative non saranno organizzate solo in terra pontina.

Ad esempio, già domani - 8 febbraio 2020 -, a Roccavivi (piccolo paese della Valle Roveto, in Abruzzo), in special modo nei pressi delle pendici di Pizzo Deta, una delle località in cui Nardi amava allenarsi sull'Appennino, avrà luogo la proiezione del film "Verso l'Ignoto", il film documentario che racconta proprio di Daniele Nardi e degli inverni passati sul Nanga Parbat. La proiezione del film che vede come regista Federico Santini inserita all'interno della Rassegna Cinematografica promossa dal Club Alpino Italiano di Valle Roveto.

Tutto inizierà alle 15 nei locali della Pro Loco, con l'omaggio a Daniele Nardi che sarà reso ancor più commovente grazie a ricordi e testimonianze raccontati da Cosimo Sciotto e dagli amici dell'Asd Mountain Freedom. A seguire, poi, spazio alla presentazione del libro

"La via perfetta. Nanga Parbat: Sperone Mummery", di Daniele Nardi e Alessandra Carati.

Secondo quanto riporta il sito www.mountlive.com, tra l'altro, all'evento dovrebbero partecipare anche i parenti di Daniele Nardi: mamma Concetta, papà Agostino, la moglie Daniela e il figlio Mattia.