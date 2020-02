Un altro reportage fotografico, l'ennesimo, da parte di CasaPound all'ex Villaggio Trieste. "Stessa storia di degrado e abbandono" commenta Marco Savastano, responsabile di CasaPound Latina. "È come sparare sulla Croce Rossa, ma l'amministrazione LBC ce la mette tutta a fare bersaglio. La zona dell'ex Villaggio Trieste è in totale abbandono da anni. Avevamo già tempo fa denunciato la situazione, ma nel quartiere in questi anni non hanno visto nessuno. Solo pochi giorni fa il sindaco Coletta si è fatto fotografare con alcuni rappresentanti del quartiere e twittava che presto verranno fatti interventi. Alberi caduti abbandonati, ormai una caratteristica dei nostri parchi e quartieri, panchine distrutte, giochi per bambini pericolosi e arrugginiti, vetri e bottiglie rotte, siringhe nei cespugli, marciapiedi impraticabili, sono la rappresentazione dell'abbandono in cui versa la zona".