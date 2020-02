Una tavolo istituzionale per fronteggiare l'emergenza delle 45 lavoratrici rimaste a casa a seguito dell'entrata in vigore del decreto dignità.

Dopo l'incontro con il prefetto di Latina, la dottoressa Maria Rosa Trio e il sindaco di Cisterna, Mauro Carturan, la delegazione delle stagionali della Csi Findus tornano questo giovedì in Prefettura per aprire un tavolo di confronto con tutte le istituzioni coinvolte. Qui saranno coinvolte tutte le parti in causa. Un piccolo passo avanti di una storia emersa soltanto qualche settimana fa, quando le 45 lavoratrici, già da tempo a casa, hanno deciso di rompere il silenzio, raccontando la loro vicenda e di come il Decreto dignità ha avuto effetti collaterali sulle loro occupazioni, seppur precarie: "Per noi stagionali storiche della Csi Findus, questo Decreto dignità non ha rappresentato affatto una svolta positiva ma una vera e propria tragedia. Da oltre 18 mesi non soltanto non lavoriamo più, ma non possiamo neanche accedere ai sostegni sociali quali Naspi e reddito di Cittadinanza, quindi possiamo anche morire di fame".