Un visitatore speciale nell'hospice della clinica San Marco: il Vescovo di Latina, monsignor Mariano Crociata siè recato ieri a far visita a questo speciale reparto della clinica. Ad accoglierlo c'era Michela Guarda, coordinatrice infermieristica e presidente dell'associazione «Insieme per l'Hospice San Marco - ODV», che insieme al personale medico e infermieristico, ha accompagnato il vescovo nelle stanze dei pazienti.

Per tutti vedere il capo della Chiesa locale nei reparti è stata una sorpresa emozionante, piena di speranza.

Monsignor Crociata si è intrattenuto con ciascun paziente portando messaggi di conforto in un luogo oggettivamente difficile.

Monsignor Crociata ha anche consegnato una pergamena ad ogni paziente, sulla quale sono riportati alcuni brani della lettera scritta da Papa Francesco in occasione della XXVIII Giornata mondiale del malato 2020, istituita il 13 maggio del 1992 da Papa Giovanni Paolo II, dopo che gli venne diagnosticato il morbo di Parkinson.

La Giornata mondiale del malato è una ricorrenza importante per la Chiesa cattolica e ha un significato ben preciso: prendersi cura dell'altro con tenerezza, aiutando chi ne ha bisogno con delicatezza ed educazione, senza essere indiscreti.

Il Vescovo, infine, rivolgendosi al personale medico, infermieristico e ai volontari che prestano servizio nella struttura, ha ribadito «l'importanza del difficile ruolo di coloro che quotidianamente si adoperano per alleviare le sofferenze altrui».