Due parcometri impossibilitati a dare il resto: ora dal Comune di San Felice Circeo arrivano le restituzioni. Ieri è stato pubblicato l'impegno di spesa per consentire a un dipendente, in qualità di agente contabile, di restituire il dovuto a chi presenterà il ticket di rimborso rilasciato dai parcometri. Di istanze, a quanto pare, ne sono arrivate parecchie. «La ditta aggiudicataria ha fornito e installato, come offerta aggiuntiva, due parcometri - si legge nell'atto - che permettono il pagamento anche tramite banconote, ma senza possibilità di restituzione del resto in caso di introduzione di banconote di importo superiore a quello dovuto, rilasciando in cambio dei ticket di rimborso. Sono pervenute numerose richieste di restituzione e gli importi singolarmente sono di esigua entità, inferiori ai costi di emissione di un bonifico da parte della Tesoreria». Per questo l'impegno di spesa, che consentirà di rimborsare "brevi manu", in contanti, gli utenti possessori di ticket di rimborso, così da non gravare l'Ente di ulteriori spese e di facilitare le procedure di restituzione.