Ticket impazziti dal parcometro di corso Giovanni XXIII. Da qualche giorno la colonnina del parchimetro ne centro storico di Aprilia emette biglietti sballati, con la data indietro di oltre 15 anni. Oggi per esempio agli utenti che hanno pagato al parchimetro è uscito un biglietto datato 9 gennaio 2005. Un problema di non poco conto per gli ignari automobilisti, visto che sulla colonnina non c'è nessuna comunicazione che segnali il problema, diversi cittadini si sono trovati così a pagare senza poter usufruire del biglietto ed esponendosi così al rischio di una multa. "Avere un servizio così è assurdo, non possiamo rischiare - spiega un cittadino - delle sanzioni per colpe non nostre" . Ma il problema si ripercuote anche sul personale che si occupa del servizio e sugli agenti della polizia locale, che rischiano di vedersi contestare (e giustamente) i verbali di multa in quella zona proprio per colpa del parcometro impazzito.