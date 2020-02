Erogare servizi pubblici di qualità al cittadino, grazie a strumenti di gestione manageriale della pubblica amministrazione: è questa la sfida su cui si discuterà domani mattina alle 10, nella sala convegni del Castello Caetani di Fondi, nel primo workshop nazionale sul tema, organizzato dal Comune di Fondi con il patrocinio di ANCI Lazio e della «Gazzetta Amministrativa». L'accoglienza sarà curata dall'Istituto Tecnico Economico "Libero de Libero" di Fondi e media partner dell'evento è l'emittente nazionale "Radio Radio". Al tavolo, oltre all'europarlamentare e sindaco uscente Salvatore De Meo, l'architetto Giancarlo Asilo, esperto in gestione manageriale dei servizi pubblici locali, il dottor Enrico Michetti – Direttore della «Gazzetta Amministrativa» e docente universitario, tra i massimi esperti nazionali in materia di "Pubblica amministrazione" – e il dottor Luciano Benedetti – Direttore delle risorse finanziarie del Comune di Siena, Consigliere Nazionale Anutel e pubblicista in materia di fiscalità locale per Il Sole 24 Ore.

All'emittente Radio Radio nei giorni scorsi l'eurodeputato De Meo ha motivato la scelta di ospitare un evento di questo tipo per affrontare il tema dell'esigenza degli enti locali di qualificarsi sempre di più in favore delle proprie comunità. "In passato il servizio pubblico era sinonimo di servizio non efficiente, ma oggi è migliorata la qualità, grazie a una gestione manageriale. La mia esperienza all'interno dell'Anci, l'esperienza europea, mi hanno dato l'idea di coinvolgere gli amministratori locali sulla necessità di attuare una gestione imprenditoriale". Gli ha fatto eco l'architetto Asilo, che vede l'evento come occasione "per stimolare dibattito nazionale su delicata questione dell'erogazione dei servizi pubblici. Il tavolo di venerdì (oggi per chi legge, ndr), è il sunto degli attori e deiprotagonisti che partecipano alla gestione dei servizi pubblici. Un tavolo di respiro nazionale ma che non ha l'obiettivo di riunire solo addetti ai lavori, bensì coinvolgere il cliente finale, il cittadino, e le imprese. Senza l'ascolto di queste realtà, non c'è servizio pubblico".