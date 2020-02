«Finalmente mi compro una casa». E' questa la prima reazione avuta dalla donna che, "investendo" 5 euro su un Gratta&Vinci della serie "Miliardario",è riuscita a vincere 300.000 euro.

In particolare, la fortunata vincitrice della cospicua somma è una anziana pensionata di Formia, cliente affezionata dalla tabaccheria D&C di Daniele Luciani, che si trova in via Giuseppe Paone. La donna, come probabilmente avrà fatto altre volte, anche questa mattina ha tentato la fortuna, acquistando il biglietto e portandolo a casa, dove lo ha grattato. All'inizio, però, non ha capito il valore della vincita ed è tornata in tabaccheria per chiedere lumi al titolare.

A quel punto è arrivata la conferma: la dea bendata aveva deciso di "baciare" proprio lei. Tra la gioia e la sorpresam è riuscita solo a esclamare: «Finalmente mi compro una casa».

«Nella nostra tabaccheria - ha dichiarato il titolare, Daniele Luciani - non c'è mai stata una vincita così alta. Siamo contenti che la fortuna abbia baciato una nostra affezionata cliente e soprattutto che i soldi siano andati a una persona che ne ha bisogno».