Dopo scioperi, proteste, trattative e l'interessamento del Prefetto si trova è stata finalmente raggiunta un'intesa tra le sigle sindacali che rappresentano i lavoratori del trasporto pubblico locale e la CSC Mobilità per quanto riguarda il contratto di secondo livello. La schiarita su una trattativa lunga e complessa è arrivata oggi dopo un braccio di ferro che va avanti da tempo: sia Fast Confsal che Ugl Autoferrotranvieri denunciavano il mancato rispetto della contrattazione di secondo livello e un dietrofront dell'aziena rispetto a un verbale (che era una mediazione sull'intero importo dovuto da Csc e che comportava già consistenti rinunce sugli introiti da parte dei dipendenti) siglato il 6 dicembre scorso. Ma sulla base degli accordi intercorsi già Ugl ha deciso di sospendere e differire lo sciopero di 24 ore previsto il 24 febbraio 2020sul traspo9rto pubblico locale «poiché - scrivono - è stato raggiunto l'accordo di secondo livello». Il Segretario Provinciale di Ugl Giuliano Errico dichiarandosi soddisfatto di quanto raggiunto, grazie alla forte azione sindacale messa in campo e alla disponibilità dei massimi dirigenti aziendali nella fase di concertazione, «auspica che questo sia finalmente un punto di partenza importante sul quale fissare le fondamenta di una collaborazione e cooperazione con l'azienda Csc al fine di ottimizzare il servizio reso all'utenza. L'Ugl virtù delle varie situazioni aperte con Csc, sulle quali dobbiamo necessariamente continuare lavorare, continuerà in maniera propositiva a mettere in campo idee migliorative che coincidano con le esigenze aziendali e dei lavoratori nel massimo rispetto dei ruoli al solo fine di incrementare l'utilizzo del servizio pubblico e renderlo garantito, efficiente e sicuro». Arriva anche il commento dall'assessore alla mobilità Francesco Castaldo. «Sono molto soddisfatto che questa vicenda stia giungendo ad una soluzione positiva verso la quale l'amministrazione ha sempre lavorato, a tutela dei lavoratori e della cittadinanza che usufruisce del servizio. Lo sciopero di lunedì 24 febbraio è stato rinviato e con ogni probabilità sarà annullato del tutto una volta che l'accordo verrà formalmente sottoscritto dalle parti».