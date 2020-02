Il saluto alla sua amata Latina, una dedica speciale a quella che per qualche giorno è stata anche la cornice delle riprese dello speciale che gli dedicherà Amazon sulla piattaforma Prime Video. Tiziano Ferro ha scritto un "post" su Facebook questa mattina salutando la città con alcuni scatti nei luoghi a lui cari (immancabili gli scatti sulla panchina dei giardinetti dove ha scritto Xdono), per poi lasciare una dedica alla città, naturalmente a modo suo:

"Casa è dove il cuore risiede.

Famiglia è dove fiorisce l'amore.

Alla mia città, e alla mia gente.

Grazie per l'abbraccio enorme.

Orgoglioso latinense".

#latina

#xdono