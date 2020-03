Nuove misura anche a San Felice Circeo dopo il DPCM del 04.03.2020 e della Ordinanza del Presidente della Regione Lazio emessa ieri, 6 marzo 2020.

Proprio stamattina il sindaco ha diramato le nuove disposizioni ai Centri Sociali per Anziani di Borgo Montenero, La Cona e Centro Storico per la chiusura dei centri fino al prossimo 3 aprile e comunque fino a nuove disposizioni regionali.

A partire da lunedì 9 marzo 2020 resteranno chiusi al pubblico anche gli uffici comunali. Tutte le pratiche dovranno essere trattate con strumenti informatici e con contatto telefonico. Le istanze che potrebbero richiedere l'accesso agli uffici dovranno essere svolte previo appuntamento, mentre l'ufficio anagrafico nei giorni di apertura svolgerà il relativo servizio, applicando le regole del DPCM del 04.03.2020 con ingresso controllato ed una persona per volta.