Si è tenuta questa mattina la riunione del Centro Operativo Comunale (Coc) di Aprilia, convocato dal sindaco Antonio Terra al fine di valutare ulteriori azioni da mettere in campo sul territorio sulla base delle nuove disposizioni. "L'amministrazione comunale continua a seguire costantemente la situazione cittadina, in stretto contatto con le autorità sanitarie apriliane, provinciali e regionali. Al momento, in assenza di ulteriori nuovi casi sul territorio comunale, l'amministrazione invita i cittadini a continuare ad osservare le prescrizioni già condivise nei giorni scorsi e disponibili sul sito del Comune e sui canali di comunicazione istituzionale". I casi ad Aprilia, conferma il sindaco, restano due.