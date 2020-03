Nel pomeriggio, presso il Palazzo comunale, il Sindaco Damiano Coletta e l'Assessora alle Attività Produttive Simona Lepori hanno incontrato il Presidente di Confcommercio Lazio sud Latina, Valter Tomassi, i proprietari dei Conad di Latina (esclusi quelli ubicati nei borghi), Fabio e Maurizio Marasca, il proprietario dei Carrefour di Latina, Gianni Cassandra, e il Presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Latina, Roberto Pennacchio.

Su input dell'Amministrazione, è stato trovato un accordo di massima per far partire il servizio di consegna gratuita a domicilio della spesa e dei medicinali a tutti i cittadini che hanno compiuto almeno 75 anni e alle persone immunodepresse. Entrambi i servizi partiranno a breve, nel frattempo l'Amministrazione sta coinvolgendo anche altri titolari di attività della grande distribuzione per cercare di coprire un'area quanto più vasta possibile.

A margine dell'incontro, i titolari delle attività della grande distribuzione hanno inoltre fornito rassicurazioni all'Amministrazione riguardo l'approvvigionamento dei prodotti, garantendo il massimo impegno affinché non venga a mancare nulla ai cittadini in questi periodo caratterizzato dall'emergenza epidemiologica.