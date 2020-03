Ha fatto tanto parlare di sé nei mesi scorsi la paventata chiusura del teatro Remigio Paone di Formia. Ma proprio nei giorni scorsi una buona notizia.

Su proposta dell'assessore alla Cultura, Carmina Trillino, infatti, la giunta comunale ha deciso di procedere all'aggiornamento dell'Accordo tra il Comune di Formia e l'Ipab SS. Annunziata di Gaeta per la gestione e l'organizzazione di iniziative socio culturali da parte del Comune presso il teatro Remigio Paone di proprietà dell "Ipab SS.Annunziata" per la durata di sei mesi «necessari a questa Amministrazione per completare le trattative relative all'eventuale acquisto dell'immobile ai fini della promozione culturale cittadina». Insomma è stata prorogata la convenzione fino a giugno.

Ma intanto l'amministrazione, guidata dal sindaco Paola Villa, è già al lavoro per definire il futuro della struttura.