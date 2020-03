Il sindaco di San Felice Circeo, Giuseppe Schiboni, ha firmato l'ordinanza con la quale ha sospeso i mercati settimanali di San Felice Circeo fino al cessare dell'emergenza. "Il provvedimento già comunicato al Prefetto di Latina e alle Forze di Polizia si fonda sul presupposto che per la loro particolare caratteristica aggregativa, conformazione e disposizione, non permettono il contingentamento dei flussi d'ingresso ed uscita dei visitatori atti a garantire il rispetto della distanza tra i visitatori di almeno un metro - si legge nella nota del Comune - Da qui, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica, si è reso necessario attivare forme di contenimento e di gestione dell'emergenza con la sospensione dei mercati settimanali al fine di adottare misure di natura precauzionale tese a prevenire una possibile potenziale trasmissione del virus. Pertanto, il mercato di domenica a Borgo Montenero e quelli di martedì in località La Cona e Centro storico non si svolgeranno. Intanto, dalla giornata di ieri, sono partiti i controlli del personale della Polizia Locale diretto dal Commissario Leonardo Rognoni. I controlli hanno interessato nelle due giornate 80 attività commerciali e sono state raccolte circa 15 autocertificazioni che ora saranno verificate per accertarne la veridicità. Da oggi, infine, dopo l'attivazione del Centro Operativo Comunale, per le attività di assistenza alla popolazione con età superiore ai 65 anni e persone anche di età inferiore con patologie da richiederne la permanenza al proprio domicilio, è stato attivato anche il Centro Operativo Intercomunale tra i comuni di Sabaudia, San Felice Circeo e Pontinia il cui coordinamento è affidato al Comune di Sabaudia. Gli over 65 del Comune di San Felice Circeo avranno da oggi a disposizione 2 numeri di telefono per richiedere assistenza 3452608074 oppure 3341684233 email covid19@comune.sanfelicecirceo.lt.it".