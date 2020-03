Gli uffici della prefettura sono temporaneamente chiusi al pubblico. A dirlo è la stessa Prefettura, che informa i cittadini sulle misure adottate in contrasto alla diffusione del Coronavirus. Le attività di ricevimento del pubblico saranno quindi organizzate attraverso canali telefonici ed informatici. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, gli utenti potranno contattare il numero 0773 658427 o inviare una mail a prefetto.pref_latina@interno.it .

