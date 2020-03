"In questo momento di grande difficoltà per tutti, il Comune ha ricevuto una donazione da parte di un'impresa locale". Lo ha dichiarato il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, spiegando che "il gesto è ancor più significativo in quanto le criticità del momento sono più spiccate per chi svolge un'attività autonoma".

"Il Comune di Cori destinerà questi fondi a favore della Asl di Latina. A partire da questo gesto, dalle numerose sollecitazioni di singoli cittadini, dalle campagne di sostegno gia avviate da alcune associazioni culturali e folcloristiche della città, e dalle iniziative intraprese dai pariti politici in ambito provinciale. Il Comune di Cori invita la cittadinanza tutta a sostenere i nostri eroi: medici, infermieri, operatori sanitari che in questi giorni lavorano incessantmente per la salute di tutti noi attraverso una Donazione a sostegno della Asl di Latina eseguendo un bonifico all'IBAN : IT97B0200814707000400001381 - INTESTATARIO " ASL di LATINA " - Causale: "COVID-19 DONAZIONE CORONAVIRUS"