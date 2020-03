La gara di solidarietà attivata dai ristoratori di Latina, insieme a normali cittadini ed altre attività commerciali del capoluogo, ha portato ad un primo importantissimo traguardo. L'associazione nata spontaneamente all'inizio della crisi sanitaria legata al Coronavirus , ha portato alla raccolta della quota di 11mila euro che hanno consentito l'acquisto di 2800 mascherine protettive da donare all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Una boccata d'ossigeno per i sanitari dell'ospedale di Latina vista l'emergenza legata proprio alla produzione di quello che è diventato un bene primario.

