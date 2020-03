Il sindacato Confial, con una nota del segretario Enrico Dellapietà, ha chiesto ieri alla società Dussman di fornire le mascherine a tutti gli operatori addetti al servizio di ausiliarato dell'ospedale sant maria Goretti. La Dussman, che è aggiudicataria dell'appalto, nei giorni scorsi aveva assicurato alla rappresentanza sindacale interna che presto tutti i dipendenti sarebbero stati provvisti dei presidi sanitari necessari a prevenire la propagazione del contagio, considerato il luogo particolarmente delicato in cui prestano servizio. Fornitura che, però, fino a ieri non era stata ancora completata, di qui il sollecito del sindacato.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli