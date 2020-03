Antonio Tajani, ex presidente del Parlamento europeo e oggi vicepresidente del Partito Popolare Europeo, ha deciso di devolvere la sua indennità del mese di marzo alla città di Fondi. Lo ha annunciato lo stesso esponente di Forza Italia sui social: «Ho deciso di devolvere la mia indennità da parlamentare europeo, del mese di marzo, alla città di Fondi, alla quale sono legato da molti anni. Ho comunicato la mia decisione agli amici Claudio Fazzone e Salvatore De Meo».

