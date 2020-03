Il cuore produttivo del capoluogo si conferma sensibile all'emergenza e alle necessità degli operatori che lavorano in prima linea. Nei giorni scorsi tre giovani imprenditori, Manuel Cassandra, Luca Lovato e Andrea Fanti, hanno dotato ben 5.000 mascherine.

La consegna dei dispositivi di protezione individuali è avvenuta l'altra mattina, con 1.000 mascherine donate alla Polizia Locale di Latina e le altre 4.000 donate al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti (in foto). «Questo è un gesto per dimostrare la nostra vicinanza, in un periodo così delicato, alle nostre istituzioni che tutti i giorni lavorano per noi» così hanno commentato i tre imprenditori a margine della consegna.