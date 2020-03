Meno 11 gradi centigradi a due passi da Roma e Latina. E' accaduto questa mattina ai Pratoni del Vivaro, l'altopiano compreso tra i territori di Velletri e Rocca di Papa, con le centraline di Meteo Cloud che hanno registrato una temperatura record per questo periodo dell'anno.

"Un'ondata fredda storica per l'Italia, visto il periodo - hanno commentato proprio gli esperti di Meteo Cloud -, che sta portando temperature gelide da nord a sud e neve fin sul mare in molte zone. E stamane, 25 marzo 2020, abbiamo toccato i -11° ai Pratoni del Vivaro, temperatura da record per fine marzo e mai raggiunta nei precedenti anni. Un posto che non finisce mai di sorprendere, situato nel cuore dei Castelli Romani, a due passi dalla Capitale, che riesce a raggiungere temperature negative incredibili a poco più di 500 metri di altitudine e soprattutto a pochi chilometri dal mare".

Secondo gli esperti, nel Lazio nessun posto così a ovest raggiunge questo tipo di temperature. "Ricordiamo i famosi -16.7° toccati nel febbraio del 2018 - concludono da Meteo Cloud. Chissà se un giorno, con le condizioni giuste in inverno, il posto raggiungerà i -20°".