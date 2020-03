Sono in arrivo, per la Asl di Latina, 60 nuovi respiratori. Ad annunciarlo è il deputato nonché presidente della commissione Finanze della Camera, Raffaele Trano: "In questi giorni così difficili, in cui si teme anche che arrivi il picco dei contagi da coronavirus, sto continuando a monitorare la situazione e a fare tutto il possibile affinché la provincia di Latina non si trovi impreparata. Ho appreso oggi con piacere che l'Asl, che a mio avviso sta gestendo in maniera egregia un'emergenza simile, ha deciso di attivare altri 60 posti letto all'ospedale "Goretti" e che si è procurata altri 60 respiratori, 30 dei quali portatili. Invitando tutti i cittadini ad attenersi alle disposizioni date dal Governo e dalle Regioni anche per quanto riguarda l'accesso alle strutture sanitarie, proseguirò nel sostenere con tutti i mezzi a mia disposizione il lavoro che sta svolgendo l'Azienda sanitaria e il suo direttore generale Giorgio Casati. Un plauso particolare poi a tutti gli operatori sanitari, in prima linea contro il Covid-19, che in silenzio stanno lavorando con ritmi massacranti. Il territorio ha bisogno di questo, di chi agisce per il bene comune, e non di passerelle e improbabili annunci da parte di un pezzo di politica a cui anche in questa fase sono costretto ad assistere. C'è infatti chi sfrutta persino la pandemia per fare propaganda elettorale. Questo non è accettabile. C'è bisogno di amministratori responsabili e non di improbabili sceriffi".