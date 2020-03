Missione compiuta, per un altro anno ancora. Protagonista l'APS Gianfranco Alessandrini, associazione dedicata ad un uomo di sport conosciutissimo in città e mai dimenticato dal giorno della sua scomparsa prematura. Ancora una volta il fratello Giancarlo, anima dell'iniziativa "In campo contro la leucemia", manifestazione sportiva a sfondo benefico che ormai da anni si svolge nel corso delle festività natalizie al PalaBianchini di Latina, ha tramutato gli sforzi profusi e la quota incassata per la beneficenza per aiutare il Santa Maria Goretti di Latina. In un momento come quello attuale, in cui l'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio l'Italia e il mondo, oltre che a provare duramente il sistema sanitario, l'aiuto di qualsiasi genere assume una valenza doppia. Sono stati donati 3 saturimetri oxy-50 con sonde adulti, bambini e neonati, termometri a distanza thermofocus, 2 saturimetri base oxy-5 (1 adulti ed uno pediatrico) per un valore totale di o 1100 euro: "In un momento così difficile il nostro grazie speciale va chi fa del proprio lavoro una missione, ma non da oggi, da sempre - spiega Giancarlo Alessandrini - Grazie al dottor Mellacina al Caposala Biagio Morea e a Giorgia Lafavia, coordinatrice del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Questo è un piccolo gesto fatto con il cuore da tutti gli Amici di Gianfranco"