Un minuto di silenzio, alle 12 precise di oggi, con il volto rivolto al palazzo comunale, dove le bandiere erano disposte a mezz'asta. È successo questa mattina, in ogni Comune di Italia. Presente anche la provincia di Latina, con ognuno dei 33 sindaci dei rispettivi Comuni del territorio.

Il cordoglio L'Italia si ferma per un minuto: il silenzio dei sindaci di fronte ai municipi I primi cittadini di tutta Italia rispondono all'appello dell'Anci. Anche la provincia di Latina partecipa

