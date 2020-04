Si moltiplicano le iniziative di solidarietà ad Aprilia per aiutare le famiglie in difficoltà a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Nelle ultime ore infatti ha preso piede "Chi può metta, chi non può prenda", un'azione di solidarietà nata a Napoli che in poco tempo si è sviluppato sul territorio nazionale. Anche in città infatti ha preso piede questa azione di solidarietà, grazie alla famiglia Martino, storici ristoratori di Aprilia (originari di Napoli) che hanno allestito un tavolo con generi di prima necessità (pasta, conserve e biscotti) nel centro di Aprilia, davanti al ristorante "La Bella Napoli" in via dei Lauri. Un tavolo dove chi è in difficoltà potrà prendere generi alimentari e dove chi vorrà potrà donarli. "Chiunque ne abbia bisogno - spiegano - non esiti a prendere quello che più gli occorre, in totale anonimato e ovviamente a titolo gratuito, e chi ha voglia di darmi una mano a riempirlo basta che lasci qualcosa sul tavolo. Confidiamo in un uso coscienzioso, felice anche di aiutare una sola persona in difficoltà".

Un'iniziativa replicata anche nel quartiere La Cogna, da una residente del quartiere per venire incontro alle esigenze di chi si trova in condizioni di difficoltà. "Per chiunque avesse bisogno davanti alla nostra chiesetta ho messo su un tavolino con beni di prima necessità per chiunque ne avesse bisogno. Siamo pochi, ma solidali. Chi può metta, chi non può prenda. Nessuno deve andare a dormire senza cena amici, aiutiamoci".