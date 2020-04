Una visita inaspettata quella ricevuta questa sera dai militari della guardia di finanza di Fondi impegnati in uno dei tanti posti di controllo lungo le strade della città. Aurora, una bimba del posto, ha voluto ringraziare le forze dell'ordine per il lavoro che stanno svolgendo e lo ha fatto portando loro un dolce fatto in casa e una lettera: "Cari posti di blocco - inizia così il pensiero della bimba - ho pensato di portarvi un dolcetto fatto da me così fate anche voi uno spuntino notturno. Buon lavoro meno male che ci siete voi, un bacione. Aurora".