Il prolungato stato di emergenza imposto per fermare l'avanzata del Coronavirus, sta moltiplicando il disagio vissuto da quelle famiglie che già prima delle restrizioni vivevano gravi difficoltà economiche. Ma è proprio in questo momento che sta emergendo l'operato di chi si dedica ai bisognosi, magari lo fa da sempre lontano dal clamore, e ora grazie all'aiuto di tanti volontari, sostenuto da una solida rete di benefattore, sta assicurando un sostegno importante per molte persone costrette a fare i conti con la povertà. È il caso dell'associazione di volontariato e di protezione civile "Istituto per la Famiglia 46", affiancata in questi giorni dalla onlus "Alessia e i suoi Angeli": una sinergia che si sta rivelando decisiva per raggiungere sempre più persone bisognose di un pasto.

In questi giorni il Governo e le amministrazioni locali hanno varato una serie di aiuti per le fasce più povere della popolazione, ma la crisi si sta avvertendo sin dai primi giorni della serrata generale. Chi prima si arrangiava e viveva alla giornata, in questo periodo non ha più entrate, tantomeno risparmi per fare la spesa. A queste persone stanno pensando realtà come l'Istituto per la Famiglia 46, che sta ricevendo molti aiuti in questi giorni, sia da parte di singoli cittadini che imprenditore, oltre alla preziosa collaborazione assicurata dalla rete di solidarietà che sostiene la onlus Alessia e i suoi Angeli.