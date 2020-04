Anche questa volta siamo entrati nelle prime dieci posizioni di una brutta classifica. Latina è infatti decima per spesa pro capite nel gioco d'azzardo come emerge dal dossier di Avviso Pubblico uscito in questi giorni e basato sui dati del 2019 che si riferiscono alle giocate presso le macchinette. E' dunque esclusa un'altra enorme mole di giocate on line, di cui è impossibile la tracciabilità complessiva.

In provincia di Latina è stato dunque calcolato che la spesa pro capite annua è pari a 1.795 euro, la più alta nel Lazio che ci spinge, appunto, entro i primi dieci. Una hit capeggiata da Prato con 3.707 euro a persona ogni anno; al secondo posto c'è Teramo (2.054 euro) e al terzo Rovigo (2.042 euro).