La città di Latina rende onore e merito ai suoi "eroi" della sanità con un video, realizzato dai professionisti del Goretti. Una testimonianza di vicinanza a quanti stanno lottando contro il virus in prima linea con tanti sacrifici e col rischio quotidiano di contrarre il Covid-19. Il video, naturalmente, rappresenta lo spirito di sacrificio, la professionalità e l'umanità non solo degli operatori dell'ospedale pontino, ma di tutta la Nazione.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli