Pronti gli indirizzi dell'amministrazione comunale di Formia per la prossima stagione balneare. Nonostante l'emergenza sanitaria, infatti, il Comune ha ritenuto opportuno programmare e attivare iniziative per fare in modo che non appena si darà il via alla stagione 2020 essa possa partire con tutti i servizi.

La Giunta comunale ha formulato agli Uffici demaniali del Settore "Urbanistica e Gestione del territorio" i dovuti indirizzi sia per il "Servizio di assistenza e salvamento a mare" sia per il "Reperimento di aree private per l'esercizio di parcheggio autovetture a carattere stagionale", in linea con quanto operato nelle precedenti annualità.

«Ciò allo scopo di consentire ai medesimi Uffici di avviare anticipatamente le attività conseguenti - ha chiarito l'Assessore all'Urbanistica Patrimonio e Demanio Marittimo Paolo Mazza -, proprio per accelerare, quando terminerà la perdurante fase emergenziale, la ripresa di tutte le attività mediante l'approntamento, sia da parte del pubblico che del privato, delle relative procedure e azioni necessarie per i servizi di cui la città avrà bisogno per sostenere e rilanciare le attività turistiche». Iniziative finalizzate ad assicurare, nelle spiagge libere del territorio, un adeguato servizio di vigilanza balneare con la presenza di...