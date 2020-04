Sono ormai più di cinquanta di casi ad Aprilia di positività al Covid-19. Nella giornata di ieri l'Asl di Latina ha infatti comunicato altri 4 contagi, che fanno salire a 51 il numero dei positivi accertati nella seconda città della provincia dall'inizio dell'epidemia. Un dato complessivo ormai non più trascurabile dalle istituzioni, visto che nella vicina Cisterna i casi sono praticamente meno di un terzo (16) di quelli di Aprilia.

Tra 51 positivi resta stabile il numero dei ricoverati in strutture ospedaliere (14) e quello dei negativizzati (2), mentre cresce i l numero delle persone (34) in isolamento domiciliare. Scendono invece a 111 i cittadini in isolamento domiciliare a scopo preventivo (non positivi). Il Comune di Aprilia nelle scorse ore h spiegato che i nuovi casi sono legati a nuclei familiari già caratterizzati da casi di positività e ai dipendenti dell'azienda Gelit di Cisterna, tra i quali già nei giorni scorsi sono stati individuate persone positive al Covid-19.

«L'incremento del numero dei cittadini positivi al Coronavirus conferma che il cammino - sottolinea il sindaco Antonio Terra - è ancora lungo e che non dobbiamo abbassare la guardia. Un dato positivo, invece, che mi è stato riferito dalla direzione della Asl di Aprilia poco fa è che, rispetto alla scorsa settimana, sono in netto calo le richieste di tamponi che giungono dai medici di famiglia, che rappresentano un po' le sentinelle sul nostro territorio. Si tratta di un dato che accomuna i quattro Comuni del distretto Socio-Sanitario Lt1».